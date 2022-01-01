Meteoroloji'den Karadeniz için kritik uyarı! Kar yağışı geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden (MGM) yapılan açıklamaya göre, yağışlar, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in 800 metrenin üzerindeki yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı olarak başlayacak.

Zamanla sıcaklık düşüşüyle birlikte 400 metrenin üzerindeki yüksek kesimlerde de etkili olması beklenen kar yağışının pazartesi gününün ilk saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli yağışların oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, su baskını, heyelan, yüksek kesimlerde tipi, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.