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Giriş Tarihi: 2.1.2022 08:57

Meteoroloji'den o bölge için kar uyarısı

AA
Meteoroloji’den o bölge için kar uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge illeri için kar yağışı uyarısında bulundu. “Öğle saatlerinden itibaren Muş, Bitlis ve Van çevrelerinin, akşam saatlerinden sonra ise bölge genelinin kar yağışlı geçeceği, buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı belirtilerek, "Öğle saatlerinden itibaren Muş, Bitlis ve Van çevrelerinin, akşam saatlerinden sonra ise bölge genelinin kar yağışlı geçeceği, buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

Bölge genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli ve doğulu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıkları; Van 2, Hakkâri eksi 3, Bitlis eksi 7 ve Muş'ta eksi 5 derece olması beklenmektedir.

Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Eğimi dik yamaçlarda çiğ riski bulunduğundan ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.

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Meteoroloji'den o bölge için kar uyarısı
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