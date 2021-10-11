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Giriş Tarihi: 11.10.2021 12:31 Son Güncelleme: 11.10.2021 12:36

Meteoroloji'den o bölge için 'kuvvetli yağış' uyarısı

DHA
Meteoroloji’den o bölge için ’kuvvetli yağış’ uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trakya kesimi ile Çanakkale çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Trakya için gece saatlerinden itibaren kuvvetli ve gök gürültülü yağış beklendiğinin uyarısı yapıldı.

İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, bu gece saatlerinden sonra kuzeybatı kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü yağışların Edirne ve Kırklareli ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde (Süleymanpaşa, Saray, Kapaklı, Ergene, Muratlı, Hayrabolu ve Malkara) kuvvetli (21-50 kg/m2) olmasının beklendiği belirtildi. Ani sel ve su baskını, yıldırım düşmesi, ulaşımda aksamalar, yerel dolu oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı da dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

İŞTE YURTTA HAVA DURUMU:

İSTANBUL °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ANKARA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 20°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 27°C

Az bulutlu

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Meteoroloji'den o bölge için 'kuvvetli yağış' uyarısı
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