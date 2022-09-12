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Giriş Tarihi: 12.9.2022 13:36

Meteorolojiden Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu.

AA
Meteorolojiden Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları için kuvvetli sağanak uyarısı

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın Giresun ve Ordu çevreleri ile Samsun'un doğu, Trabzon'un batı ilçelerinde kuvvetli (30-60 kilogram/metrekare), Rize il geneli ile Trabzon'un doğu, Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli (60-90 kilogram/metrekare) olması bekleniyor.

Kuvvetli sağanaktan dolayı oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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Meteorolojiden Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları için kuvvetli sağanak uyarısı
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