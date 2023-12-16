Meteoroloji’den peş peşe İstanbul ve İzmir dahil 17 kente uyarı

KUVVETLİ YAĞIŞ VE FIRTINA BEKLENİYOR

Meteoroloji, Marmara Bölgesi'ndeki 7 ilde sabah saatlerinden itibaren etkili olması beklenen fırtınaya ilişkin uyarıda bulundu.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre rüzgarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzey doğu yönlerden Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Sakarya'nın Adapazarı, Serdivan, Söğütlü, Ferizli, Kaynarca, Kocaali ve Karasu ilçelerinde kuvvetli ve fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Kıyı Ege'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın sabah ile akşam saatleri arasında İzmir çevreleri ile Aydın ve Manisa'nın batı ilçelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.