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Giriş Tarihi: 31.10.2021 14:20 Son Güncelleme: 31.10.2021 14:44

Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı! Sel ve hortum...

İHA
Meteoroloji’den sarı kodlu uyarı! Sel ve hortum...

Meteoroloji'den gelen hava durumu raporuna göre; Antalya genelinde sağanak yağmur ve fırtına bekleniyordu. Edinilen son dakika haberde; Meteoroloji, Antalya'yı ‘sarı’ kod kategorisine aldı. Vatandaşlardan, sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, ulaşımda aksamalar, ani kuvvetli rüzgar ve fırtına ile hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını istedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Antalya'yı 'sarı' kod kategorisinde uyararak, sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, ulaşımda aksamalar, ani kuvvetli rüzgar ve fırtına ile hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını istedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Antalya genelinde beklenen sağanak yağmur ve fırtına öncesinde vatandaşları uyardı. Yapılan yazılı açıklamada, "Antalya il geneli ve Antalya Körfezi'nde 02.11.2021 Salı öğle saatlerine kadar aralıklı ve yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışların sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, ulaşımda aksamalar, ani kuvvetli rüzgar ve fırtına ile deniz üzerinde hortum gibi olumsuzluklara sebep olabileceği tahmin edilmektedir. Kuvvetli meteorolojik hadiselerin meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı denizcilik ile ilgili kurum ve kuruluşlar, ilgililer ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınlayacağı anlık meteorolojik uyarılar ile güncel tahmin raporlarını takip etmeleri önem arz etmektedir" denildi.

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Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı! Sel ve hortum...
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