Haberler Yaşam Haberleri Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! İstanbul, İzmir ve Ankara'da hava durumu nasıl olacak? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 13.11.2021 22:48 Son Güncelleme: 13.11.2021 23:03

Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! İstanbul, İzmir ve Ankara'da hava durumu nasıl olacak? İşte detaylar...

Meteoroloji’den son dakika hava durumu açıklaması! İstanbul, İzmir ve Ankara’da hava durumu nasıl olacak? İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki haftaya ait hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Buna göre; haftaya yurt genelinde sıcaklıkların artması beklenirken, Doğu Anadolu'da bazı iller için buzlanma ve don uyarısı yapıldı. Kocaeli, Sinop ve Samsun'un da aralarında olduğu bazı illerde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "Halen ülkemizin büyük bölümünde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının, Cuma gününden itibaren artmaya başlayacağı ve hafta sonu mevsim normalleri civarı ve yer yer biraz üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Ülkemizde Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri yağış beklenmiyor. Pazartesi ve Salı günü kuzey kesimlerde sağanak yağışlar bekleniyor.

Marmara ile kuzey, iç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi beklendiğinden ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınlayacağı güncel tahmin ve uyarıları takip etmeleri önem arz etmektedir." denildi.

BUZLANMA VE DON BEKLENİYOR

Doğu Anadolu Bölgesi'nde buzlanma ve don olayı ile yer yer pus ve sis bekleniyor. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve bulutlu geçecek.

Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ile don olayının görüleceği bölgede yer yer pus ve sis hadisesi de yaşanacak. Sıcaklığın mevsim normallerinde seyretmesi beklenen bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede beklenen sis ve pus hadisesi nedeniyle görüş mesafesinin azalması ile buzlanma ve don olayına karşı sürücülerin dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis görülmesi bekleniyor.

EDİRNE 3°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 7°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 3°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 6°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis görülmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 2°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 6°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 14°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 7°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis görülmesi bekleniyor.

ADANA 11°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 13°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 9°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN 14°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis görülmesi bekleniyor.

ANKARA 1°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR -1°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 3°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT -1°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis görülmesi bekleniyor.

BOLU 1°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 4°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU -2°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 8°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis görülmesi bekleniyor.

ARTVİN 8°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 7°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT 1°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 9°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM -4°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS -4°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 0°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 0°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 2°C, 20°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

GAZİANTEP 6°C, 20°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

SİİRT 7°C, 20°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ŞANLIURFA 10°C, 22°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ARKADAŞINA GÖNDER
Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! İstanbul, İzmir ve Ankara'da hava durumu nasıl olacak? İşte detaylar...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA