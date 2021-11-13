Meteoroloji’den son dakika hava durumu açıklaması! İstanbul, İzmir ve Ankara’da hava durumu nasıl olacak? İşte detaylar...

Bölgede beklenen sis ve pus hadisesi nedeniyle görüş mesafesinin azalması ile buzlanma ve don olayına karşı sürücülerin dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis görülmesi bekleniyor.

EDİRNE 3°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 7°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 3°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 6°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis görülmesi bekleniyor.