Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı: Pazartesi gününe kadar sürecek...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika uyarı geldi. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde artarak mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla birlikte, Marmara Bölgesi, Ege Bölgesi, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu başta olmak üzere genellikle sabah ve gece saatlerinde görülecek olan sis ve pus hadisesi bekleniyor...
MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE...
Meteoroloji 9. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, hava sıcaklıklarının yurt genelinde artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacağı öngörülüyor.
Hava sıcaklıklarının artmasıyla Çankırı, Kırıkkale, Bolu, Karabük, Düzce, Zonguldak ve Bartın'da genellikle sabah ve gece saatlerinde görülecek yoğun sis ve pusun görüş mesafesinde azalmaya sebep olacağı tahmin ediliyor.
PAZARTESİ GÜNÜNE KADAR SÜRECEK
Sis ve pus, 8 Kasım Pazartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedecek.
Açıklamada, söz konusu illerde sis ve pus yüzünden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurt genelinde yağış beklenmiyor. Batı kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Rüzgarın ise Batı kesimlerde güney yönlerden, yurdun doğusunda kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık 20
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 20
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 30
Adana: Az bulutlu ve açık 28
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 27
Samsun: Az bulutlu ve açık 21
Trabzon: Az bulutlu ve açık 19
Erzurum: Az bulutlu ve açık 14
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 24