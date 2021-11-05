Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı: Pazartesi gününe kadar sürecek...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurt genelinde yağış beklenmiyor. Batı kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın ise Batı kesimlerde güney yönlerden, yurdun doğusunda kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: