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Giriş Tarihi: 14.10.2021 12:52

Meteoroloji'den Trakya için uyarı: Kuvvetli yağış geliyor!

DHA
Meteoroloji’den Trakya için uyarı: Kuvvetli yağış geliyor!

Meteoroloji Genel MüdürlüğüTrakya için bugün akşam saatlerinden itibaren kuvvetli ve gök gürültülü yağış beklendiğini duyurdu. İşte detaylar

İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada; bu akşam saatlerinden itibaren Marmara Bölgesi'nin batısında görülecek sağanak ve gök gürültülü yağışların, Edirne'nin güney ilçelerinde (Enez, Keşan, İpsala, Meriç, Uzunköprü) ve Tekirdağ'ın batı ilçelerinde (Şarköy, Malkara, Hayrabolu) kuvvetli (21-50 kg/m2) olmasının beklendiği belirtildi. Ani sel ve su baskını, yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı da dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

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Meteoroloji'den Trakya için uyarı: Kuvvetli yağış geliyor!
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