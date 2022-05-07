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Giriş Tarihi: 7.5.2022 18:03

Meteoroloji'den zirai don ve kırağı uyarısı!

İHA
Meteoroloji’den zirai don ve kırağı uyarısı!

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, hava sıcaklığının artması ile birlikte oluşacak radyasyon kaybı sonucu gece sıcaklıkların düşeceğini açıklayarak Eskişehir bölgesi için yine zirai don ve kırağı uyarısı yaptı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bölge genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği, iç kesimlerde yer yer hafif zirai don olayı görüleceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklığı 3 ila 5 derece artması, rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin edilmektedir.

7 Mayıs 2022 Cumartesi gününden itibaren yağışlı ve bulutlu havanın bölgemizi terk etmesi ve oluşacak radyasyon kaybı ile gece sıcaklıkların düşmesi beklenmektedir. Eskişehir'in, Han, Çifteler, Seyitgazi, Mahmudiye, Mihalıççık, Beylikova, İnönü ilçeleri, Bursa'nın; Keles, Orhaneli, Harmancık, Büyükorhan, İnegöl, Yenişehir ilçeleri, Bilecik'in, Pazaryeri, Gölpazarı, Yenipazar, Bozüyük ilçeleri ile Kütahya il genelinde, gece ve sabah saatlerinde yer yer hafif zirai don olayı ile birlikte kırağı görüleceği beklendiğinden, oluşması muhtemel risklere karşı ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir" denildi.

SICAKLIKLAR ARTIYOR
Yapılan meteorolojik tahminlere göre, bu gece sıcaklığı Eskişehir'in ilçelerinde 1 ile 7 dereceye kadar düşecek. Yarın ise sıcaklıkların Sarıcakaya'da 25, Mihalgazi'de 24, Odunpazarı, Beylikova, Çifteler ve Alpu'da 21 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.

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Meteoroloji'den zirai don ve kırağı uyarısı!
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