Meteorolojinin ardından bir uyarı da valilikten geldi!

Bu akşam saatlerinden itibaren İstanbul genelinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış (1-10 mm) bekleniyor. Rüzgârın kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), bu akşam saatlerinde ve yağış anında zaman zaman kısa süreli fırtına (70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." İfadelerinde bulundu.