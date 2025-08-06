Meteorolojinin ardından bir uyarı da valilikten geldi!

Türkiye'yi etkisi altına alan sıcak hava ve nemden bunalan vatandaşların merakla beklediği haber Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelmişti.
İstanbul dahil 20 il için sağanak uyarısı verilirken, İstanbul Valiliği de durum üzerine "Olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" uyarısı yaptı.
Bu akşam saatlerinden itibaren İstanbul genelinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış (1-10 mm) bekleniyor. Rüzgârın kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), bu akşam saatlerinde ve yağış anında zaman zaman kısa süreli fırtına (70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." İfadelerinde bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre;— TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) August 6, 2025
⛈️Bu akşam saatlerinden itibaren İstanbul genelinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış (1-10 mm) bekleniyor.
💨 Rüzgârın kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), bu akşam saatlerinde ve…