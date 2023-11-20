Metin Feyzioğlu: Uluslararası hukuka göre KKTC, devlet olmanın tüm şartlarını taşıyor

Konferansın moderatörlüğünü Yakın Doğu Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Mustafa Çıraklı'nın yaptığı konferansta konuşan Feyzioğlu, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs eksenli diplomatik ve jeopolitik süreçlerle ilgili görüşlerini katılımcılarla paylaştı. KKTC'de Büyükelçilik görevine geldikten sonra ilk kez bu konuyla ilgili bir konferans verdiğine değinen Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, KKTC ve Türkiye'nin kopmaz bütünlüğüne vurgu yaptı.

Uluslararası hukuka göre KKTC'nin devlet olmanın tüm şartlarını taşıdığını belirten Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, "Bu adada Kıbrıslı diye bir millet hiçbir zaman olmamıştır. Bu adada Rum halkı vardır, Türk halkı vardır. Bu yüzden 1960 yılında iki halklı federasyon modeli gelmiştir. Kıbrıs Türk halkıyla, Kıbrıs Rum halkının ayrı iki devlet çatısı altında birbiriyle barış içerisinde iş birliği yapmasına, ticaret yapmasına hiçbir engel yoktur. 1960 Cumhuriyetini Kıbrıslı Türkler bozmadı, Rumlar gasp etti" diye konuştu.

Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, konuşmasına, "KKTC devletinin kurucusu Rauf Raif Denktaş, vasiyetinde devletinize sahip çıkınız demiştir. Bu vasiyet, sadece Kıbrıs Türklerine değil, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'ne de bırakılmış bir vasiyettir. Türk milleti topyekün KKTC ve Türkiye olarak bu millete sahip çıkacaktır" şeklinde konuştu.