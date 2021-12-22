Metrelerce yüksekten beton zemine düştü

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Yeni Mahalle Yavuz Sultan Selim Caddesinde bulunan bir inşaatta tek başına çalışan Mekin Demirci, kendisine lazım olan fırçayı almak için inşaatın çatı kısmına çıktı.

Fırçayı aldığı sırada aniden dengesini kaybeden talihsiz adam yaklaşık 15 metre yükseklikten beton zemine düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık akipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan işçi hemen İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede yoğun bakıma alınan Mekin Demirci, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. İşçinin yakınları ise büyük bir üzüntü ile hastaneye akın etti.