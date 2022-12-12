Metro arızası isyan ettirdi

İstanbul'da M3 Kirazlı-Başakşehir/Metrokent ve M9 Bahariye-Olimpiyat Metro hatlarında seferler teknik arıza nedeniyle yapılamadı. Yaklaşık bir saat sonra Metro İstanbul'dan yapılan duyuruda, her iki metro hattında seferlerin yeniden başladığı bildirildi. Bu arada bir süre metroda arızanın giderilmesini bekleyen yolcular, daha sonra araçtan inip raylarda ve kenar yolda yürümek zorunda kaldı. Bazı vatandaşlar, sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarda, seferlerin durması nedeniyle mağdur olduklarını belirterek, yaşanan duruma sert tepki gösterdi.