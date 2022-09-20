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Giriş Tarihi: 21.9.2022

Metro inşaatında vinç devrildi: 2 ölü

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Metro inşaatında vinç devrildi: 2 ölü
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce (İBB) Sancaktepe'de yapılan Hastane- Sarıgazi-Çekmeköy-Taşdelen- Yenidoğan metro hattı inşaatının Yenidoğan şantiyesinde kule vinci devrildi.
Vincin kurulumu yapılırken meydana geldiği iddia edilen kazada kule vinç operatörü Yunus K. ile yanında bulunan işçilerden Ahmet D. hayatını kaybetti. Ali Ö. ise ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Ali Ö. sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.



Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin kaza yerindeki incelemeleri tamamlamasının ardından cenazeler otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Sancaktepe Kaymakamı Ahmet Karakaya ve Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.
Sancaktepe Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada da "Yenidoğan'da metro çalışmaları sırasında meydana gelen talihsiz kazada 2 işçimizin hayatını kaybettiğini 1 işçimizin de yaralandığını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı kardeşimize de acil şifalar diliyoruz" denildi.

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Metro inşaatında vinç devrildi: 2 ölü
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