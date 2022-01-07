Metro inşaatının yanından fışkırdı! Pendik’te tedirgin eden görüntü

"TEDİRGİN OLDUK, ARAŞTIRILMASINI İSTİYORUZ"

Sabah saatlerinden evinden dışarı çıkıp köpükleri gören bir mahalle sakini, "Köpüğe benziyor ama ne olduğunu bilmiyorum. Yeni gördüm. Kaynıyor. Kimyasal olabilir. Çocuklar içinde tehlike teşkil ediyor. Herhangi bir kokusu yok. Sürekli çoğalıyor" dedi. Bir diğer mahalle sakini Selahattin Baştop ise "Köpük gördük. Ne olduğunu bilmiyoruz. Zararı var mı yok mu onu da bilmiyoruz. Araştırılırsa iyi olur. Birisi üzerine basıp evine gider. Kimyasalda olabilir. Çocuklar elini tutup hastalık kapabilir. Bu sabah gördüm ben. Tedirgin olduk. Sorup Soruşturmak lazım" dedi.