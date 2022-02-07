Metro intiharının altından dram çıktı! "Ölüm tehditleri kardeşimi intihara sürükledi"

İstanbul'da metro istasyonunda beklediği sırada kendisini rayların üzerine atarak hayatına son veren Önder Buruloğlu'nun aldığı tehditler sonrası intihar ettiği iddia edildi. Olay 25 Kasım 2020'de meydana gelmişti. Önder Buruloğlu (56), Hacıosman yönünde giden metro hareket halindeyken raylara atladı. İki vagon arasında kalan Buruloğlu, olay yerinde hayatını kaybetti. Ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan Buruloğlu'nun cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

'İNTİHARIN ALTINDA ÖLÜM TEHDİDİ YATIYOR'

Yaşanan intihar olayının ardından maktul Önder Buruloğlu'nun ağabeyi Ali Osman Buruloğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gelerek kardeşinin intihara sürüklenmesinin sebebinin aldığı tehditlerden dolayı gerçekleştirdiğini ve şüphelilerden şikayetçi olduğunu ifade etti. Buruloğlu, savcılığa sunduğu dilkeçede kardeşinin mal varlığından dolayı bir takım kişilerin sürekli kendisini rahatsız ettiğini, bu nedenle evini yurtdışına taşıdığını anlattı.

'AİLENİN VARLIKLI OLMASI KARDEŞİMİ HEDEF HALİNE GETİRDİ'

Ali Osman Buruloğlu avukatı aracılığıyla savcılığa sunduğu dilekçede ailecek varlıklı olduklarını, babaları Enver Buruloğlu'nun Türkiye'de ilk konkordato hukuku üzerine kitap yazan hukukçulardan, dedelerinin eski Eskişehir Spor Kulübü Başkanı olduğu ve büyük dedelerinin de Kurtuluş Savaşı zamanında Anadolu'nun kurtukuşu mücadelesine savaş uçağı alıp karşılıksız hibe eden bir kişi olduğunu anlattı. Ayrıca Önder Buruloğlu'nun eşinin Sultan Abdülmecid Han'ın kızı CeAI-METROmile Sultan'ın torunu olduğu ifade edilen dilekçede şüphelilerin ailenin varlıklı olmasından dolayı Önder Buruloğlu'nu hedef aldığına dikkat çekti.

TEHDİTLER YÜZÜNDEN ANNESİNİN CENAZESİNE KATILAMADI

Kardeşinin Türkiye'deyken pek çok kez ölüm tehdidine maruz kalması ve sonrasında iş yeriyle arabasına saldırılar düzenlenmesinin ardından ölümünden 3 yıl önce ABD'nin Chicago şehrine taşınmak zorunda kaldığını söyleyen Ali Osman Buruloğlu, 'Kardeşim aldığı tehditlerden dolayı annesinin cenazesine dahi katılamadı. Bu baskı ve kovalamaca yapılan her türlü hukuki şikayete rağmen dinmeyince kardeşimi intihara sürükledi. Bu nedenle sorumlularının cezalandırılmasını talep diyorum' şeklinde konuştu.

SAVCILIĞIN KARARINA İTİRAZ ETTİLER

Şikayet üzerine savcılık tarafından şüpheli intihar olayıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Adli Tıp Kurumundan gelen otopsi raporuna göre maktulün, iç organ ve büyük damar yaralanmalarından dolayı hayatını kaybettiği ifade edildi. Savcılık yürütülen soruşturma sonunda Önder Buruloğlu'nun ağabeyi Ali Osman Buruloğlu'nun şikayetinin ayrı bir soruşturmayı ilgilendirdiğini söz konusu iddialarda intihara yönlendirme üzerine somut bir delil elde edilmediği belirtilerk dosyaya kovuşturmaya dair yer olmadığına karar vererek kapattı. Aile savcılığın takipsizlik kararına itiraz etti.