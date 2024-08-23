Metro istasyonunda hırsızlara gözaltı

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler; 3 ayrı hırsızlık olayı ile ilgili olarak 185 güvenlik kamerası incelemesi sonucu kimliklerini tespit ettiği Gürcistan vatandaşı 3 hırsızı, metro istasyonunda düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Yapılan aramada kapı kilitlerini açmak için kullandıkları aparatlar, kendilerini kamufle etmek için kullandıkları şapka ve giysilerle birlikte mağdurlara ait çok sayıda ziynet eşyası ve laptop ele geçirildi.Şüphelilerin gündüz vakti keşif yaptıkları, boş olan evleri tespit ettikten sonra özel aparatlarla kapı göbeklerini kırıp ziynet eşyası, para, elektronik eşya çaldıkları ve büyük maddi kayba sebep oldukları öğrenildi. İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 3 yabancı uyruklu şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.