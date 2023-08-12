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Giriş Tarihi: 12.8.2023 15:53

Metro istasyonunda tuvalet tartışması davalık oldu... Temizlik görevlisi vatandaşı süpürgeyle darp etti

Kadıköy-Tavşantepe metro hattının Huzurevi Durağı'nda temizlik görevlisi ile bir vatandaşın birbirine girmesiyle başlayan kavga adliyede bitti. Metro istasyonundaki tuvaletlerden sorumlu olan Zekai G, iddiaya göre Yusuf Ö.'nün tuvalete bilet basmadan girdiğini ileri sürerek kafasına süpürgeyle vurdu. Süpürgeyle darp edilen genç ağır yaralanırken olay yargıya taşındı. Savcılık süpürgeyi silahtan saydı. Şüpheli temizlik görevlisine 6 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Metro istasyonunda tuvalet tartışması davalık oldu... Temizlik görevlisi vatandaşı süpürgeyle darp etti

Kadıköy-Tavşantepe metro hattının Huzurevi durağında 3 Ekim 2022 günü hareketli anlar yaşandı. İddiaya göre Yusuf Ö, Kadıköy istikametine gitmek için Huzurevi metro istasyonuna geldi. Genç adam metro durağında bulunan tuvaletleri kullanmak isteyince olanlar oldu, talihsiz gencin başına gelmeyen kalmadı.

TUVALET BİLETİ KAVGAYI FİTİLLEDİ

İddiaya göre; Yusuf Ö. (20) ve metro istasyonunda temizlik görevlisi olarak çalışan Zekai G.(42) arasında bilet nedeniyle tartışma çıktı. Metronun Huzurevi durağında bulunan tuvaletlerden sorumlu olan Zekai G, Yusuf Ö'nün tuvaleti kullanmak için bilet basmadığını ileri sürerek bağırmaya başladı.

TEMİZLİK GÖREVLİSİNDEN SÜPÜRGELİ DARP

İkili arasındaki tartışma aniden alevlendi ve temizlik görevlisi Zekai G, elindeki süpürgeyle genç adamın kafasına vurarak darp etti. Ağır yaralanan genci, saldırgan görevlinin elinden çevredeki vatandaşlar kurtardı. Bunun üzerine genç, önce hastaneye sonra da adliyeye koştu.

SAVCILIK SÜPÜRGEYİ SİLAH SAYDI

Kendisini temizlik süpürgesiyle darp eden Zekai G. hakkında suç duyurusunda bulunan Yusuf Ö'nün şikâyeti sonrası şüpheli temizlik görevlisine soruşturma başlatıldı. Şüpheli adam ifadesinde suçlamaları kabul etmezken savcılık, Zekai G.'nin mağdur genci darp ettiği süpürgeyi silahtan saydı.

KAMERA KAYITLARI YAKASINI ELE VERDİ

Hazırlanan iddianamede, kamera kayıtlarında şüphelinin elindeki cisimle mağdurun kafasına vurduğunun tespit edildiği ve Adli Tıp Kurumu'ndan alınan raporda da mağdurun hayat fonksiyonlarını etkileyecek şekilde yaralandığı açıklandı. Şüpheli Zekai G'ye 6 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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Metro istasyonunda tuvalet tartışması davalık oldu... Temizlik görevlisi vatandaşı süpürgeyle darp etti
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