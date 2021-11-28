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Giriş Tarihi: 28.11.2021

Metro saldırganı annesini bile rehin almış

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Metro saldırganı annesini bile rehin almış

İstanbul'da Kadıköy-Tavşantepe metrosunda tartıştığı kadın yolculara bıçak çeken Emrah Yılmaz'ın daha önce de annesini rehin aldığı ortaya çıktı

İstanbul'da Kadıköy-Tavşantepe metrosunda tartıştığı kadın yolculara bıçak çekip dehşeti yaşatan ve tutuklanarak cezaevine gönderilen Emrah Yılmaz'ın daha önce de annesini rehin aldığı ortaya çıktı. Yılmaz'ın İstanbul Anadolu 38. Asliye Ceza Mahkemesi'nce 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 2018'de tutuklanıp 2 yıl 12 ay hapis cezası aldığı ve bu yıl aralık ayında tahliye olması gerekirken cezasını iyi halli geçirdiği için 1.5 yıl erkenden tahliye edildiği belirlenmişti.



Saldırganın 2018'de işlediği suçun detaylarına SABAH ulaştı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 30 Mart 2018'de yaşanan olayla ilgili hazırladığı iddianameye göre, babası Ziya ve annesi İpek Yılmaz'ı tehdit ettiği için ailesiyle davalık olan Emrah Yılmaz, şikâyetlerini geri çekmesi için ailesine baskı yapmaya başladı.



"Siz neden şikâyetinizi çekmiyorsunuz" diyerek annesini ve babasını tehdit edip gardırobu ve kapıları kıran Emrah Yılmaz, annesini darp etti. Evin kapılarını da kitledi. Polislere kapıyı açmayan Yılmaz, iki saatlik ikna çabası sonucu annesini serbest bıraktı. Bu olay sonrası anne Yılmaz'ın, "Bana 'davanızı geri çekmezseniz kocanı öldürürüm' dedi. Beni rehin aldı" diyerek oğlundan şikâyetçi olmasının ardından Yılmaz hakkında dava açıldığı ve bu davanın da sürdüğü kaydedildi.

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Metro saldırganı annesini bile rehin almış
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