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Giriş Tarihi: 10.6.2022 09:03 Son Güncelleme: 10.6.2022 09:28

Metro saldırganı için dikkat çeken rapor: Akıl sağlığı yerindeymiş

ARZU KAYA ARZU KAYA
Metro saldırganı için dikkat çeken rapor: Akıl sağlığı yerindeymiş

Kadıköy-Tavşantepe metrosunda iki kadın yolcuya bıçak çekip yaşattığı korku dolu anlarla Türkiye'nin gündemine oturan Emrah Yılmaz'ın yargılandığı davaya beklenen rapor geldi. Adli Tıp Kurumu Yılmaz'ın suç işlediği sırada akli arıza içinde bulunmadığını ve suça karşı cezai ehliyetinin tam olduğunu ortaya çıkardı.

İstanbul'da 24 Kasım 2021 günü Kadıköy-Tavşantepe hattındaki metroda tartıştığı Senanur Damgacı ve annesi Nilgün Mihdiye Damgacı'ya yönelik elindeki bıçakla hakaret ve tehdit içerikli sözler söyleyip saldıran Emrah Yılmaz tutuklandı. Hakkında "Silahla kasten yaralamaya teşebbüs", "Yaralama", "Silahla tehdit", "Hakaret" ve "Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla silahla tehdit" suçlarından toplamda 18 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

MAHKEME, ADLİ TIP'IN KAPISINI ÇALDI

İstanbul Anadolu 27. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada kendisine tekme atıldığını iddia ederek "Kadın olduğu için el kaldırmadım. Küfür de etmedim" savunması yaptı. Mahkeme sanığın daha önce Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gördüğünü belirterek akıl sağlığının yerinde olup olmadığı noktasında Adli Tıp Kurumu'ndan rapor istedi.

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Adli Tıp 4. İhtisas Kurulu, Emrah Yılmaz'ın 2017-2018 yıllarında uyuşturucu madde kullandığı için tedavi olduğunu tedavi evraklarında ise çevreye zarar verici davranışlarından dolayı 3 gün hüküm aldığını ve yatarak tedavisinin gerektiğine dair mahkeme kararının bulunduğunu belirtti. Çevreye zarar verici davranışlar ve saldırgan tutumu nedeniyle mahkemenin tedavisinin gerekli olduğuna dair bilgi notu bulunduğu da Adli Tıp Kurumu raporunda yer aldı.

CEZAİ SORUMLULUĞU TAM, AKIL ARIZASI YOK

Adli Tıp Kurumu, sanığın muayenesi sonucunda cezai sorumluluğunu ortadan kaldıracak veya azaltacak mahiyet ve derecede herhangi bir akıl hastalığı ve zeka geriliğinin saptanmadığını belirledi. Suçu işlediği sırada akli arızanın içinde olduğuna dair herhangi bir tıbbi bulgu ve belgeye de rastlanmadığı kaydedilen raporda, Yılmaz'ın bulunduğu suça karşı cezai sorumluluğunun tam olduğu vurgulandı.

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Metro saldırganı için dikkat çeken rapor: Akıl sağlığı yerindeymiş
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