Haberler Yaşam Haberleri Metro saldırganı o savcının eski şüphelisi çıktı
Giriş Tarihi: 5.12.2021 14:12 Son Güncelleme: 5.12.2021 14:13

Metro saldırganı o savcının eski şüphelisi çıktı

ARZU KAYA ARZU KAYA
Metro saldırganı o savcının eski şüphelisi çıktı

İstanbul'da metroda tartıştığı kadın yolculara bıçak çekip dehşeti yaşatan Emrah Yılmaz'ı "eylemi o anda trende bulunan yolcuların hatta tüm kadınların özgürce yaşama, sokakta bulunma ve hayatlarına devam etme haklarına saldırıdır" diyerek tutuklamaya sevk eden savcı Fatmagül Yörük'ün daha önce saldırgana dava açtığı ortaya çıktı. Yılmaz'ın, Savcı Yörük'ün eski şüphelisi olduğu dosyada yine bıçak detayı dikkat çekti.

İstanbul'da Kadıköy-Tavşantepe metrosunda tartıştığı kadın yolculara bıçak çekip dehşeti yaşatan 'silahla tehdit', 'yaralamaya teşebbüs' ve 'halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' suçlarından saldırgan Emrah Yılmaz'ın tutuklanmasını isteyen Cumhuriyet Savcısı Fatmagül Yörük sevk yazısında dikkat çeken tespitlere yer verdi. "Şüphelinin eylemi o anda trende bulunan yolcuların hatta tüm kadınların özgürce yaşama, sokakta bulunma ve hayatlarına devam etme haklarına saldırıdır" dedi. Saldırgan Yılmaz'ın Savcı Yörük'ün eski şüphelisi olduğu ve kendisine 2019 yılının Eylül ayında dava açtığı ortaya çıktı. Davanın detaylarına SABAH ulaştı.

"YARALAMA AMAÇLI EYLEME GEÇTİ, KAPI KİLİTLENİNCE TEŞEBBÜSTE KALDI"

Savcı Fatmagül Yörük'ün hazırladığı iddianameye göre, Emrah Yılmaz bir akşam eve aşırı alkollü geldi. Annesi İpek Yılmaz'la tartışmaya başlayınca babası Ziya Yılmaz'ın uyarısı ile karşılaştı. Bu duruma sinirlenen saldırgan eline bir bıçak aldı ve anne ile babasının üzerine yürüdü. Talihsiz ebeveynler yatak odasına kaçıp kapıyı da kilitledi. Saldırgan, kapıyı bıçakla açmaya çalışsa da başarılı olamadı. Aile bir şekilde kurtulduktan sonra şikayetçi oldu. Savcı da "şüpheli anne ve babasını yaralama amaçlı eyleme geçti ancak kapıyı kilitlemeleriyle eylemi teşebbüs aşamasında kaldı" dedi. 'Silahla yaralamaya teşebbüs' suçundan Emrah Yılmaz'ın 1 yıl 4 aya kadar hapsini talep etti.

BIÇAKLI SALDIRIYI REDDETTİ

Ailesine de yapmadığını bırakmayan Emrah Yılmaz mahkemedeki savunmasında suçlamaları kabul etmedi. Aile bireyleriyle evde ufak tefek tartışmalarının olduğunu söyleyerek, "Ancak iş hiçbir zaman bu noktaya gelmez. Üzerlerine bıçaklama yürümedim. Annem ve babamla bir türlü anlaşamıyoruz" dedi.

MAHKEMEDEN "KUŞKUDAN SANIK YARARLANIR" BERAATI

Geçtiğimiz yıl davayı karara bağlayan mahkeme, sanığın ısrarlı savunmasına itibar edildiğini belirtti. Anne ve babanın soyut beyanları dışında sanığın suçu işlediğine ilişkin yeterli delil olmadığını söyledi. "Kuşkudan sanık yararlanır" diyen mahkeme, saldırganın beraatına hükmetti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu'na Mersin'de soğuk duş! 29 ilden otobüsle takviye yaptılar! Ancak bu kadar kişi toplayabildiler...
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan asgari ücret 2022 için özel anket yaptırdı! İşte asgari ücret için dikkat çeken sonuçlar
İngilizlerin dizisi İstanbul'da gerçek oldu: Her ayıldığında yanında başka bir erkek vardı!
Baba kız tartışması cinayetle bitti! Küfür ederek saldırınca...
Film olsa 'bu kadarı olmaz' denir! Bir siyasetçi, bir gazeteci, bir yasak aşk!
İstanbul'da ekmeğe gizli zam; hem gramajı düşürdüler hem de fiyatı artırdılar
Milli Eğitim Şûrası'nda bir ilk! Öğrencinin teklifi kabul edildi
CHP lideri Kılıçdaroğlu sözünü tutmadı! Söz verdiği halde kovulan işçilere randevu vermedi
İYİ Parti mitinglerinde olaylar bitmiyor! Soru sormak isteyen vatandaşı tehdit edip yaka paça attılar
CHP’lilerce peşkeş çekilen arsayı SABAH görüntüledi! İşte ‘Ballı Bağış’ın arsası
Wiser keşif platformu oldu
Wiser keşif platformu oldu
ARKADAŞINA GÖNDER
Metro saldırganı o savcının eski şüphelisi çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA