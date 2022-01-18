Metro saldırganı soruşturması: 3 metro çalışanının ifadesi alındı!

GÖRÜNTÜLER İNCELENİYOR



Öte yandan Savcılığa emniyet tarafından gönderilen tüm güvenlik görüntülerinin incelendiği öğrenildi. Olayın gerçekleşmesinden önce, olay sırasında ve sonrasındaki tüm güvenlik kamerası görüntüleri incelendikten sonra metro saldırganı Emrah Yılmaz, 'Evden bileylemek için yanına aldığı bıçağın metroya gireceği sırada poşetten yırtılarak düştüğü, gazeteye sararak montunun içine koyduğu, metroya giderken kimsenin kendisini kontrol etmediği' şeklindeki ifadesi de görüntülerle karşılaştırılacak. Ayrıca olay yerinde güvenlik açığı olup olmadığı da belirlenecek. İfadeleri alınan görevlilerin ihmal iddiasını kabul etmediklerini belirttikleri öğrenildi.

Metroda dehşet saçmıştı! Mahkemeden yeni karar

Metro saldırganı o savcının eski şüphelisi çıktı

Metrodaki saldırgan mağdur olduğunu söylemişti! Saldırıya uğrayan anne ve kızın ifadeleri ortaya çıktı

Kadıköy metro'da dehşet! Kadın yolcuya bıçak çekip hakaretler savurdu