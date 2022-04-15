Metro saldırganının yargılanmasına devam edildi

Kadıköy Tavşantepe metrosunda 24 Kasım 2021 tarihinde Emrah Yılmaz elinde bıçakla dehşet saçmıştı. Metroda tartıştığı kadınlara yönelik hakaret ve tehdit içerikli sözler sarfedip bıçak savuran saldırgan adam, olay sonrası ''silahla tehdit", "basit yaralamaya teşebbüs", "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli Emrah Yılmaz hakkında 5 ayrı suçtan hakkında 18 yıl 3 ay kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

İBB GÖRÜNTÜLERİ MAHKEMEYE GÖNDERMİŞ

İstanbul Anadolu 27. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın 2. celsesi bugün görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Emrah Yılmaz cezaevinden SEGBİS sistemiyle katılırken, taraf avukatları ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı da mahkeme salonunda hazır bulundu. Duruşmada mahkeme, İBB'nin metro içindeki görüntüleri CD'ye aktarılarak mahkemeye ilettiğini, ayrıca sanığın tetkiklerinin Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları yapıldığının aktardı.

"METRO İÇİNDEKİ GÖRÜNTÜLER İNCELENSİN"

Duruşmadaki savunmasında sanık Emrah Yılmaz, "Olayın en başından değerlendirilmesi gerekmektedir. Varsa metro içi görüntülerin incelenmesini talep ediyorum" dedi. Sanık avukatı Emrah Yılmaz'ın uzun süredir tutuklu bulunduğunu belirterek "Tutuklama tedbiri infaza dönüşmüştür. Cezaların infazı için müvekkilimin tutuklu kalması hukuka aykırıdır. Bu nedenle öncelikle tahliyesine karar verilmesini talep ediyoruz" şeklinde konuştu.

MÜŞTEKİ AVUKATINDAN SANIĞIN DAVRANIŞLARINA TEPKİ

Müşteki avukatı ise beyanında müvekkillerinin sanığa yönelik kışkırtıcı bir hakareti olmadığını, sanığın sadece tehdit suçundan değil, hakaret suçundan da ceza alması gerektiğini, sanığın olay yerinden kaçtığını, kaçma şüphesinin olduğunu, sanığın duruşmadaki tavırlarının da doğru olmadığını ve salındığında yeniden suç işleyebileceğini söyledi.

TUTUKLULUK HALİ DEVAM EDECEK

Duruşma sonu mahkeme, ayrıntılı ve net bir şekilde çözümü için İBB'den gelen CD'nin Ulusal Kriminal Büro'ya gönderilmesine ve sanığın Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nden raporun gelmediği ve CD kayıtlarının çözümünün yapılmadığı gerekçeleriyle sanık Emrah Yılmaz'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek davayı erteledi.