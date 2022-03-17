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Giriş Tarihi: 17.3.2022 13:13

Metro saldırganının yargılanmasına devam edildi! Olayın mağduru korkunç anları anlattı

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Metro saldırganının yargılanmasına devam edildi! Olayın mağduru korkunç anları anlattı

İstanbul'da Kadıköy-Tavşantepe metrosunda iki kadın yolcuya bıçak çekip, tehdit ve hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan Emrah Yılmaz’ın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada müşteki Azize Nur K., olay anında yaşadığı zor anları aktarırken tutuklu sanık Emrah Yılmaz, pişman olduğunu söylese de suçu yine hakaret edip bıçak savurduğu müştekilere attı. Mahkeme ise Emrah Yılmaz’ın tutukluluk halinin devamına karar vererek davayı erteledi.

Kadıköy Tavşantepe metrosunda 24 Kasım 2021 tarihinde Emrah Yılmaz elinde bıçakla dehşet saçmıştı. Metroda tartıştığı kadınlara yönelik hakaret ve tehdit içerikli sözler sarfedip bıçak savuran saldırgan adam, olay sonrası ''silahla tehdit", "basit yaralamaya teşebbüs", "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli Emrah Yılmaz hakkında 5 ayrı suçtan hakkında 18 yıl 3 ay kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

METRO SALDIRGANI YENİDEN HAKİM KARŞISINDA

İstanbul Anadolu 27. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın 2. celsesi bugün görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Emrah Yılmaz kaldığı cezaevinden getirilirken, mağdur Azize Nur K., taraf avukatları ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı da mahkeme salonunda hazır bulundu. Mağdur Azize Nur K., duruşmada olay günü metroya bindiğini ve rahatsızlığından dolayı yüzünde kızarıklık olduğunu belirterek yaşadığı korku dolu anları anlattı.

YAŞADIĞI KORKU DOLU ANLARI ANLATTI

Metrodayken maskesinin burnunun altında olduğunu söyleyen Azize Nur K., ''Sanık bana 'Benim de astımım var ama ben maske takıyorum, sen de takacaksın' dedi. Bana kaba bir şekilde konuşmaya devam edince kötü oldum. Bu sırada Senanur Hanım 'Hanımefendiye böyle bağıramazsınız' dedi. Sanık da küfürler etmeye başladı. Sonrasında sanık Senanur'un yakasına yapışıp boğazını sıktı. Ortalık karışınca biri 'Bıçak var' diye bağırdı. Senanur'un annesi araya girmeye çalışınca sanık onu kenara savurdu. Sonrasında da tehditler edip bıçağı savurarak metrodan indi' dedi.

SALDIRDIĞINI KABUL ETMEDİ

Tutuklu sanık Emrah Yılmaz ise duruşmadaki savunmasında 'Sena Nur metroda bana bağırarak beni rencide etmiştir. Buna istinaden ben ayağa kalkıp kendisiyle tartıştım. Fiziksel bir müdahalede de bulunmadım. Kadın olduğu için el kaldırmadım. Ben yine metro içindeki kamera kayıtlarını talep ediyorum' ifadeleri kullanarak tahliyesini talep etti.

İZLENEN GÖRÜNTÜDE ÖNEMLİ TESPİTLER

Duruşmada, müşteki avukatının dosyaya sunmuş olduğu ve olay sırasında metrodaki bir vatadaşın olay anını görüntülediği videonun izlenmesi sonucu, videoda sanığın bıçağı metroda sağa sola salladığı, müştekilere karşı küfür ve tehdit içeren hakaretler ettiği, ardından metrodan indiği, bir süre sonra tekrar binerek yeniden müştekilere hakaretler yağdırdığı tespit edildi. Müşteki avukatı beyanında ''Görüntülerde göründüğü gibi sanığın suç işleme kastı yoğundur. Bir pişmanlık göstermemiştir. Sanığın kaçma şüphesi ve mağdur sayısı dikkate alınarak tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istiyoruz' dedi.

'KÜFÜRLERİMDEN DOLAYI PİŞMANIM'

Görüntülere karşı yaptığı savunmasında kendisini hatalı bulduğunu dile getiren sanık Emrah Yılma, ''Ettiğim küfürleri ben de doğru bulmuyorum. Pişmanım ancak salgının yoğun olduğu bir dönemde maske takmayan müşteki Azize Nur'u uyarmam üzerine müşteki Sena Nur araya girerek beni sert bir dille eleştirdi. Bana tekme attı.'' Şeklinde konuştu. Sanık avukatı ise müvekkilinin tahliyesini talep etti. Mahkeme, sanık Emrah Yılmaz'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek davayı erteledi.

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Metro saldırganının yargılanmasına devam edildi! Olayın mağduru korkunç anları anlattı
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