Metro seferleri 27 Mayıs’ta yapılmayacak

Hemen her gün kaza, yanma ve arızalanma haberleriyle gündemden düşmeyen İstanbul'un toplu ulaşım sisteminde otobüslerin ardından bu kez metrolar iş bırakma kararı aldı.

Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası ile Metro İstanbul A.Ş. arasında yürütülen toplu iş sözleşmesinde anlaşma sağlanamadığı için 24 Nisan'da grev kararı alan işçiler, İstanbul Çalışma ve İş Kurumu tarafından yürütülen arabuluculuk sürecinde de yine anlaşılamayınca, grev tarihini duyurdu. Bu kapsamda 27 Mayıs'ta metro seferlerini durdurma kararı alındı. Sendika, grev kararını işçilere mesajla bildirildi. O mesajda, "Değerli emekçilerimiz son dönemde işveren yetkilileri ile yapmış olduğumuz görüşmelerde yapılan teklif, beklentilerimizin çok altında kalmış olduğundan, istişareler neticesinde Demiryol-İş Sendikası Genel Merkezi'ne 27 Mayıs 2025 tarihinde grev kararı alınması yönünde görüş bildirilmiştir" ifadeleri yer aldı. Açıklamada ayrıca, "Son dönemde işveren yetkilileri ile yapmış olduğumuz görüşmelerde yapılan teklif beklentilerimizin çok altında kaldı" denildi. Krizin çözülememesi halinde İstanbul'da metro seferleri duracak.