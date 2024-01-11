Metrobüs arızalandı çile öfkeye dönüştü

İstanbul'un toplu ulaşım çilesi bitmiyor. Dün sabah Altunizade durağında bir metrobüs arızalandı. Tüm seferler aksarken durak ve üst geçitlerde izdiham yaşandı. İşe ve okula gitmek isteyen binlerce İstanbullu mağdur oldu. Çilenin fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşan vatandaşlar, İBB yönetimine ateş püskürdü. Beyza Yıldız "Altunizade'de yaşanan kaos.Ekrem yüzünden beklentiyi o kadar düşürdüm ki metro merdivenleri ve metrobüs çalışsın başka ihsan istemem modundayım. 4 yıldır çektiğimiz çilenin özeti bu" şeklinde tepkisini dile getirdi. Taha Abdullah da "Az daha sabır. Ekrem gidecek bu çile bitecek İstanbul" ifadelerini kullandı. AK Parti İBB Meclis Üyesi Erdem Kerşitçi ise yaptığı paylaşımda "Bu görüntüler İstanbul'da 'Fetret Devri' olarak hafızalara kazınacak. 31 Mart'ta İstanbul halkı faturasını kesecek" dedi.