Metrobüs arızaları vatandaşı yolda bıraktı

ün geçmiyor ki İETT otobüslerinde bir arıza yaşanmasın. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait metrobüslerdeki arızalar isyan ettirdi. Avcılar'da bozulan bir metrobüs nedeniyle vatandaşlar saatlerce bekledi. Sabah muhabiri Cevizlibağ metrobüs durağındaki mağdur olan vatandaşlarla konuştu. Bayram Erçelik, "Metrobüs hep böyle yoğun. Duraklar tıklım tıklım, binemiyoruz. Avcılar'dan buraya iki buçuk saatte geldim." dedi. Muhammed Emin Ünsal, "Esenyurt'tan geliyorum. Normalde 1 saatte geldiğim yolu 2 saatte zor geldim. Metrobüs özellikle yağmurlu havalarda çok kötü oluyor." İfadesini kullandı. Sami Saka da "Saadetdere'den Cevizlibağ'a 1 buçuk saate geldim. Normalde 35-40 dakikada geliyordum. Şu anda işe gidiyorum, belki de kovacaklar beni. Lanet olsun bu belediyeye lanet! 50-55 lira para alıyor. Bütün halk isyan ediyor. Benim tanıdığım belediyeye çalışıyor. Eski parçayı söküp yeniden takıyorlar. Yeni parça yok." diye konuştu.