Metrobüs durağındaki şüpheli paket fünye ile patlatıldı

Şişli Mecidiyeköy metrobüs durağında akşam saatlerindeki yoğunluk sırasında bir şüpheli paket olduğu ihbar edildi. İhparı değerlendiren Emniyet güçleri şüpheli paket çevresinde güvenlik önlemi alarak Bomba imha ekiplerine haber verdi.

Metrobüs durağına bırakılan şüpheli paket Bomba imha ekipleri tarafından kontrollü olarak fünye ile patlatılarak etkisiz hale getirildi.

Fünye ile patlatılan poşetin içerisinde bir vatandaş tarafından unutulan hırdavat malzemeleri olduğu görüldü. Şüpheli paketin imhası için boşaltılan metrobüs durağında olay yerinin çalışması sonrasında vatandaşların metrobüs durağına gelmelerine müsaade edildi.