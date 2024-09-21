Haberler Yaşam Haberleri Metrobüs kazaları seriye bindi
Giriş Tarihi: 21.9.2024 12:10 Son Güncelleme: 21.9.2024 13:20

Metrobüs kazaları seriye bindi

İstanbul’da metrobüs kazalarına bir yenisi daha eklendi .Avcılar’da  Söğütlüçeşme istikametinde seyreden metrobüs, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisler durağında aynı yönde ilerleyen başka bir metrobüse arkadan çarptı. Kazada iki kişi yaralandı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Metrobüs kazaları seriye bindi

Kaza saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Söğütlüçeşme istikametinde seyreden metrobüs, Avcılar'da Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisler durağında aynı yönde ilerleyen başka bir metrobüse arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kazaya neden olan metrobüsteki iki yolcu yaralandı. Kaza sebebiyle metrobüste büyük hasar meydana gelirken, seferler bir süre tek şerit üzerinden sağlandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 yolcu sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Ekiplerin araç kaldırma çalışmaları sonrası yol trafiğe tekrar açılırken, seferler normale döndü.

ARKADAŞINA GÖNDER
Metrobüs kazaları seriye bindi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA