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Giriş Tarihi: 29.8.2024 18:08

Metrobüs kazasında hayatını kaybeden Ferhat Uçar'ın cenazesi defnedildi

Küçükçekmece'de 2 metrobüsün çarpıştığı kazada hayatını kaybeden Ferhat Uçar'ın cenazesi toprağa verildi.

AA
Metrobüs kazasında hayatını kaybeden Ferhat Uçar’ın cenazesi defnedildi

Esenyurt Uhud Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazına, Uçar'ın ailesi, Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, Belediye Başkanı Ahmet Özer ve yakınları katıldı.

Uçar'ın taziyeleri kabul eden ailesi, güçlükle ayakta dururken yaşanan kazaya tepki gösterdi.

Ferhat Uçar'ın cenazesi, namazın ardından Esenyurt Yeni Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Küçükçekmece'de bugün meydana gelen metrobüs kazasında 1 kişi hayatını kaybetmiş, 2'si ağır 50 kişi yaralanmış, tedavileri tamamlanan 7 kişi taburcu edilmişti.

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Metrobüs kazasında hayatını kaybeden Ferhat Uçar'ın cenazesi defnedildi
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