Metrobüs kazasında yaralanan yolcuların sürücünün fenalaştığını iddia ettiler

Avcılar'da akşam iki metrobüsün çarpışması ve geriden gelen iki metrobüsün de zincirleme çarpışması ile meydana gelen kazada 99 kişi yaralandı. Metrobüslerin kafa kafaya çarpışması sonucu sürücü Mahsun K. İle çarptığı metrobüsün sürücüsü Levent T.'nin ağır yaralandığı kaydedildi.Kazanın oluş nedeniyle ilgili ilk bilgilerde Metrobüsteki görgü tanıklarının ifadesini alan polis, Küçükçekmece yönünden gelen metrobüsün sürücüsü Mahsun K.'nin fenalaştığını belirledi. Kalp krizi şüphesi bulunan sürücünün karşı yöne geçerek Levent T.'nin kullandığı araca çarptığı ve kazaya neden olduğu kaydedildi. İki sürücünün de hastanede tedavilerinin sürdüğü kaydedilirken metrobüslerin kamera görüntülerinin incelendiği ve kazanın kesin nedeninin bu incelemeler sonucu ortaya çıkacağı vurgulandı.