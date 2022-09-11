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Giriş Tarihi: 12.9.2022

Metrobüs kazazedeleri İBB’den tazminat isteyebilir

AA
Metrobüs kazazedeleri İBB’den tazminat isteyebilir
CHP'li İBB yönetiminde metrobüs kazalarının hızla artmasıyla birlikte uzmanlar da yolcuları uyardı. Uzmanlar, Avcılar'da 4 metrobüsün çarpışması sonucu 99 kişinin yaralandığı kazada, yolcuların maddi ve manevi zararlarını nasıl tazmin edeceğini anlattı. Avukat Murat Emergen kazada yolcu taşımacısı olarak İBB'nin tamamen kusurlu olduğunu vurgularken, İstanbul Barosu Sigorta Hukuku Komisyonu Başkanı Avukat Meral Tombuloğlu Genç, "Yaşanan kazada vatandaşların maddi zararlarından dolayı 'işleten' sıfatıyla İBB'nin sorumluluğu mevcuttur. Buna ek olarak metrobüslerin zorunlu sorumluluk sigortası yaptırma zorunlulukları var" dedi. Avukat Murat Emergen ise "Zarar giderilmezse tüm yolcular zararın tazmini için dava açabilecek" ifadelerine yer verdi. AA

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Metrobüs kazazedeleri İBB’den tazminat isteyebilir
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