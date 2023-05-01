Metrobüs sapığına skandal "metrobüs doludur" beraatı

İstanbul Küçükçekmece'de 16 yaşındaki Büşra G. 2018 yılının Ocak ayında Sefaköy durağında metrobüse bindi. Metrobüsün kalabalık olması nedeniyle kendisine alan yaratmaya çalışan küçük kızın bulunduğu koridor noktasına Orhan E. yaklaştı. İddiaya göre de sürtünmeye başladı. Durumdan rahatsız olan Büşra G., tepki verip Orhan E.'ye yüzünü döndü ve cinsel saldırıyı da önlemek için sırt çantasını önüne koydu. Ancak hiçbir önlem sapık adamı durdurmadı. Aracın kalabalık olmasını ve küçük kızın hareket edememesini fırsat bilen adam cinsel saldırıya devam etti. Küçük kızın önüne çantasını koyması nedeniyle vücut teması sağlayamayan sapık adam bu kez elleriyle Büşra G.'nin bacaklarına dokunmaya başladı. Küçük kız, Orhan E.'nin eylemine devam etmesi üzerine "Yaşından başından utan, babam yaşındasın, utanmıyor" musun diye bağırmaya ve ağlamaya başladı. Bu durum üzerine bir yolcu küçük kıza yer verdi. Sapık adam da metrobüsten inmek istedi ancak yolcular bu duruma izin vermedi. Orhan E. son durakta gözaltına alındı.

SAPIKLIĞINA KILIF BULDU, SUÇU METROBÜSE ATTI

Orhan E. sapıklığına bir kılıf uydurmaya çalıştı. Metrobüsün kalabalık olması nedeniyle ayakta durduğu sırada mağdur çocuğun kendisine sert baktığını ve kalabalık nedeniyle yerini değiştiremediğini söyledi. "Metrobüs ani fren yaptığı için ona yaklaştım" dedi. Suçu metrobüse atan Orhan E. hakkında metrobüsün kalabalık olmasının sağladığı kolaylıktan faydalanarak suç işlediği kaydedildi. "Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçundan 8 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

MAHKEMEDEN SKANDAL BERAT

Suçunu inkar eden adamı mahkeme skandal bir gerekçeyle beraat ettirdi. Küçük kızın ağladığını ve kendisine tacize uğradığını söyleyen tanık anlatımını da "olay anını görmedi" diyerek dikkate almadı. Metrobüsün rutin kullanımda sıklıkla dolu olduğunun yazılı ve görsel medyada dile getirildiğini ve bu durumun bilinen bir gerçek olduğunu kaydeden mahkeme, ulaşım aracının dolu olduğunun tanık anlatımlarıyla da ispatlandığını belirtti. Sanığın adli sicil kaydı olmadığını ve savunmasına itibar edildiğini, cezalandırılması için de kesin ve inandırıcı delil olmadığının altını çizen mahkeme beraat kararına imza attı.

İSTİNAF BERAATI BOZDU, CEZAYI VERDİ

Sanık Orhan E. hakkındaki karar İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi tarafından incelendi ve yeniden yargılama yapıldı. Eski savunmalarını tekrar eden Orhan E.'nin beraat kararını bozan Daire, mağdurun samimi anlatımı ve tanık bilgilerine göre "sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" suçundan 3 yıl hapsine hükmetti. Sanığın pişmanlık göstermemesi ve inkara yönelik savunma yaptığına dikkat çeken Daire, cezada indirime de gitmedi.