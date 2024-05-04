Metrobüs sapığını telefonu ele verdi

İstanbul Şişli'de metrobüsün yürüyen merdivenlerinde genç kızın etek altının fotoğrafını çeken sapık, telefonundan çıkan fotoğraflarla yakayı ele verdi.Geçtiğimiz 23 Nisan'da 39 yaşındaki Veli Ç. metrobüs istasyonundaki yürüyen merdivenleri kullanan bir genç kızın eteğinin altına uzattığı telefonla fotoğraf çekerken yakalandı. Gözaltına alınan Veli Ç. ifadesinde genç kızı beğendiği için izlediğini belirterek, "Biraz ilerleyince nefsime yenik düştüm ve videosunu çektim. Fark edince beni durdurdular" dedi.Şüphelinin telefonunda yapılan incelemede farklı kadınların farklı tarihlerde çekilmiş onlarca fotoğrafı bulundu.Fotoğrafı çekilen genç kız ise ifadesinde, yürüyen merdivenlerde kavga çıktığını düşünerek polisi aradığını, ancak kendisinin fotoğraflarının çekildiğini öğrendiğini söyledi. Genç kızın şikâyeti üzerine savcılık şüpheli hakkında "cinsel taciz" suçundan soruşturma başlattı.SABAH