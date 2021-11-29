Metrobüs şoförleri köprüde böyle seferber oldu!

Megakenti kısa sürede etkisi altına alan ve ortalığı kasıp kavuran şiddetli lodosun kendini en çok hissettirdiği noktalarda birisi de boğaz köprüleri oldu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde iki metrobüs şoförü, köprüden geçmekte olan 4 motosiklet sürücüsünü rüzgardan korumak için aralarına alarak ilerledi.

Metrobüslerin arasından ilerleyen motosiklet sürücüleri köprüyü sağsalim geçerken, metrobüs sürücülerinin anlamlı hareketi ise sosyal medyada büyük beğeni topladı.

İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 4 motosikletliyi rüzgardan koruyan otobüsler kamerada