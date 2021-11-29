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Giriş Tarihi: 29.11.2021 17:01 Son Güncelleme: 29.11.2021 17:34

Metrobüs şoförleri köprüde böyle seferber oldu!

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Metrobüs şoförleri köprüde böyle seferber oldu!

İstanbul'da etkisini gösteren lodos ardından çok sayıda kaza meydana geldi. Fırtına nedeniyle çatılar uçtu, çok sayıda yapı devrildi. Köprüden geçen motokuryelere ise fırtına esnasında zor anlar yaşarken imdatlarına Metrobüs şoförleri yetişti.

Megakenti kısa sürede etkisi altına alan ve ortalığı kasıp kavuran şiddetli lodosun kendini en çok hissettirdiği noktalarda birisi de boğaz köprüleri oldu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde iki metrobüs şoförü, köprüden geçmekte olan 4 motosiklet sürücüsünü rüzgardan korumak için aralarına alarak ilerledi.

Metrobüslerin arasından ilerleyen motosiklet sürücüleri köprüyü sağsalim geçerken, metrobüs sürücülerinin anlamlı hareketi ise sosyal medyada büyük beğeni topladı.

İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 4 motosikletliyi rüzgardan koruyan otobüsler kamerada

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Metrobüs şoförleri köprüde böyle seferber oldu!
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