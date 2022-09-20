‘Metrobüs şoförleri yorgun ve moralsiz çalıştırılıyor’

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı Abdullah Özdemir, metrobüs şoförlerinin stres altında uzun mesai yaptıklarını kaydetti. Sürücülerin yorgun ve moralsiz çalıştırıldığını kaydeden Özdemir, "Sorun maddi değil. Yeni yönetimin, tecrübeli filo yöneticilerini görevden uzaklaştırarak tecrübesiz ekip ve yöneticilerle çalışması, çalışanların motivasyonlarını kırmaktadır. Çalışanların psikolojileri yoğun tempodan dolayı yorgun ve stresli hale gelmiştir. Bir şoför günde 350-400 kilometre çalıştırılmasına rağmen uç noktalarda bile insani ihtiyaçlarını göremiyor" diye konuştu. Özdemir, araç bakım ve onarımları konusunda da İBB yönetiminin tecrübesiz olduğunu söyledi. AK Parti döneminde kazalara karşı erken uyarı sistemi olarak 'telemetri sistemi' geliştirilerek 580 araca adapte edildiğini anlatan Özdemir, ancak sistemin mevcut yönetim tarafından kullanılmadığını dile getirdi.