İstanbul'da alarm veren toplu taşımada skandal yeni görüntüler ortaya çıktı. Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki liyakatsiz kadrolarla çöken İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve iştiraklerinde toplu ulaşım sistemi hemen her gün kaza, yanma, yolda kalma ve vatandaşlar tarafından itilme haberleriyle gündeme gelirken bu kez İstanbullunun hizmetinde olması gereken metrobüslerin iş makinalarıyla parçalanarak hurdaya ayrıldığı görüldü.

YENİ METROBÜS PARÇALANDI

İstanbullunun en çok tercih ettiği ulaşım ağlarından biri olan ve vatandaşa hizmet etmesi beklenen Metrobüslerin iş makinalarıyla parçalanarak hurdaya çıkartılmasına anlam verilemezken, iş makinasıyla parçalanan metrobüs aracının ise İBB yönetimi tarafından Nisan 2021 ayında yeni alınan metrobüslerden olduğu dikkat çekti.

Metrobüsler iş makinalarıyla parçalandı | Video