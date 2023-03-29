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Giriş Tarihi: 29.3.2023 19:33 Son Güncelleme: 29.3.2023 21:30

Metrobüsler iş makinalarıyla parçalandı

Hemen hemen her gün bir arıza haberiyle gündeme gelen İETT, bu kez tartışılacak bir görüntüyle tepkilerin hedefi haline geldi. Vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntülerde bir metrobüsün iş makineleriyle parçalandığı görüldü. Görüntüleri servis eden vatandaş, "Bugün 15'e yakın metrobüs bu şekilde parçalandı" dedi.

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Metrobüsler iş makinalarıyla parçalandı

İstanbul'da alarm veren toplu taşımada skandal yeni görüntüler ortaya çıktı. Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki liyakatsiz kadrolarla çöken İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve iştiraklerinde toplu ulaşım sistemi hemen her gün kaza, yanma, yolda kalma ve vatandaşlar tarafından itilme haberleriyle gündeme gelirken bu kez İstanbullunun hizmetinde olması gereken metrobüslerin iş makinalarıyla parçalanarak hurdaya ayrıldığı görüldü.

YENİ METROBÜS PARÇALANDI

İstanbullunun en çok tercih ettiği ulaşım ağlarından biri olan ve vatandaşa hizmet etmesi beklenen Metrobüslerin iş makinalarıyla parçalanarak hurdaya çıkartılmasına anlam verilemezken, iş makinasıyla parçalanan metrobüs aracının ise İBB yönetimi tarafından Nisan 2021 ayında yeni alınan metrobüslerden olduğu dikkat çekti.

Metrobüsler iş makinalarıyla parçalandı | Video

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