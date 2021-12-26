Metrobüste engelliye sesli anons engeli

Görme engelli üniversite öğrencisi Nail Ölmez, metrobüslerde sesli anons sistemi çalışmadığı için yaşadığı çileyi, çektiği videoda anlatı: Bir yerden bir yere gitmek zulüm haline geldi. İBB’yi defalarca aradım, çözüm yok
İstanbul'da metrobüslerde uzun süredir sesli anons sisteminin çalışmaması görme engelliler için çileye dönüştü. Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4. sınıf öğrencisi olan görme engelli Nail Ölmez, metrobüste yolculuk sırasında çektiği videoyla yaşadığı mağduriyete çözüm istedi. Metrobüs araçlarında 'sesli anons' sisteminin uzun zamandır çalışmadığını ve bunun kendisi gibi engelli yolcuları mağdur ettiğini ifade eden Ölmez, çektiği videoda şunları söyledi: "Eskiden bildiğimiz gibi İstanbul'da bütün otobüsler, metrobüsler, metrolar engelli yolcuların erişilebilirliğini arttırmak için, kullanımını kolaylaştırmak için sesli şekilde hangi durağa geldiklerini veya sonraki durağın hangi durak olduğunu belirtirlerdi. Sesli anons sistemi vardı. Dikkat ettiniz mi bilmiyorum? Son zamanlarda kesinlikle sesli anons sistemi çalışmıyor."
'40 KEZ ARADIM'
Sorunu İBB'ye defalarca iletmesine rağmen bir çözüme kavuşamadığını kaydeden Nail Ölmez, "Eskiden çok rahat bir şekilde ulaşımımı sağlayabiliyordum. Hangi durakta olduğumu bildiğim için ama son zamanlarda erişilebilirlik konusu bir sorun haline geldi ve bir yerden bir yere tek başına gidip gelebilmek zulüm haline gelmeye başladı. Bu sorunla ilgili 153 Beyaz Masa Hattı'na en az 35-40 şikayet kaydı açtırdım ama çözüm sağlanmadı. İETT Genel Müdürlüğü sorunu çözmek için çalıştıklarını söylüyor ama bir çözüm yok" ifadelerini kullandı.