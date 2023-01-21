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Giriş Tarihi: 21.1.2023 10:46 Son Güncelleme: 21.1.2023 10:58

Metrobüste olay! Dışarda başlayan kavga içerde devam etti, daha fazla dayanamayan kadın...

Avcılar metrobüs durağında başlayan tartışma içerde de devam etti. Sinir krizi geçiren kadın tartıştığı adama önce tokat attı, ardından dayanamayarak bayıldı.

DHA
Metrobüste olay! Dışarda başlayan kavga içerde devam etti, daha fazla dayanamayan kadın...

Avcılar alacak konusunda metrobüs durağında başlayan tartışma araç içinde de devam ederken, sinir krizi geçiren kadın bayıldı.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki metrobüs durağında kadın 20 bin lira alacağını olduğunu öne sürdüğu adama tepki gösterdi. Kadının tepki gösterdiği kişi ise dekontları bulunduğunu belirterek alacağı ödediğini öne sürdü.

Metrobüste olay! Dışarda başlayan kavga içerde devam etti, daha fazla dayanamayan kadın bayıldı | Video

İkili çevredekilerin şaşkın bakışları arasında tartışmayı sürdürdü. Tartışma sırasında taraflar birbirlerini yalancılıkla ve tehdit etmekle suçlarken polis çağıracaklarını söyledi.

Kadın bir ara sinirlerine hakim olamayarak adama tokat attı. Daha sonra kadın ve erkeğin bindiği metrobüste de gerginlik sürerken kadın araç içerisinde baygınlık geçirerek yığıldı.

Kadın araçtakilerin çabası ile kendisine gelirken, ikili arasındaki tartışma, gerginlik ve kadına araçta yapılan müdahale cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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Metrobüste olay! Dışarda başlayan kavga içerde devam etti, daha fazla dayanamayan kadın...
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