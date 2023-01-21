Avcılar alacak konusunda metrobüs durağında başlayan tartışma araç içinde de devam ederken, sinir krizi geçiren kadın bayıldı.
Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki metrobüs durağında kadın 20 bin lira alacağını olduğunu öne sürdüğu adama tepki gösterdi. Kadının tepki gösterdiği kişi ise dekontları bulunduğunu belirterek alacağı ödediğini öne sürdü.
Metrobüste olay! Dışarda başlayan kavga içerde devam etti, daha fazla dayanamayan kadın bayıldı | Video
Kadın bir ara sinirlerine hakim olamayarak adama tokat attı. Daha sonra kadın ve erkeğin bindiği metrobüste de gerginlik sürerken kadın araç içerisinde baygınlık geçirerek yığıldı.
Kadın araçtakilerin çabası ile kendisine gelirken, ikili arasındaki tartışma, gerginlik ve kadına araçta yapılan müdahale cep telefonu kamerası ile kaydedildi.