Metrobüs’te ortalık karıştı! Kadın yolcunun fotoğrafını çekerken yakalandı: Utanmıyor musun?

Beylikdüzü'nden Avcılar'a doğru ilerleyen metrobüste dün saat 22.00 sıralarında bir erkek yolcu, kadın yolcunun fotoğrafını çekerken fark edildi.
"KADININ BACAKLARINI ÇEKMEYE UTANMIYOR MUSUN?"
Fotoğrafı çekilen kadın yolcu bağırarak tepki gösterdi. Metrobüsteki diğer yolcular da fotoğraf çektiği öne sürülen kişiye "Kadının bacaklarını çekmeye utanmıyor musun?" diye bağırdı.
"TAMAM SİLECEĞİM" DİYEREK KENDİSİNİ SAVUNDU
Fotoğrafı çeken yolcu ise "Bakın beni dinleyin. Tamam sileceğim" diyerek kendisini savundu. Metrobüstekilerle fotoğraf çeken kişi arasında bir süre tartışma devam etti. Daha sonra Avcılar'daki Cihangir-Üniversite Mahallesi durağında metrobüsten indirilen şüpheli, bekçilere teslim edildi.