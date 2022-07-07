Metrobüs’te ortalık karıştı! Kadın yolcunun fotoğrafını çekerken yakalandı: Utanmıyor musun?

"TAMAM SİLECEĞİM" DİYEREK KENDİSİNİ SAVUNDU

Fotoğrafı çeken yolcu ise "Bakın beni dinleyin. Tamam sileceğim" diyerek kendisini savundu. Metrobüstekilerle fotoğraf çeken kişi arasında bir süre tartışma devam etti. Daha sonra Avcılar'daki Cihangir-Üniversite Mahallesi durağında metrobüsten indirilen şüpheli, bekçilere teslim edildi.