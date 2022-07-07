Haberler Yaşam Haberleri Metrobüs'te ortalık karıştı! Kadın yolcunun fotoğrafını çekerken yakalandı: Utanmıyor musun?
Giriş Tarihi: 7.7.2022 14:15 Son Güncelleme: 7.7.2022 14:33

Metrobüs'te ortalık karıştı! Kadın yolcunun fotoğrafını çekerken yakalandı: Utanmıyor musun?

İstanbul'da, Beylikdüzü'nden Avcılara doğru ilerleyen metrobüsteki bir erkek yolcu, kadın yolcunun fotoğrafını çekince ortalık karıştı. Metrobüsteki diğer yolcuların tepkisiyle karşılaşan erkek yolcu, "Bakın beni dinleyin. Tamam sileceğim" diyerek kendisini savundu. O anlar ise bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA
Metrobüs’te ortalık karıştı! Kadın yolcunun fotoğrafını çekerken yakalandı: Utanmıyor musun?

Beylikdüzü'nden Avcılar'a doğru ilerleyen metrobüste dün saat 22.00 sıralarında bir erkek yolcu, kadın yolcunun fotoğrafını çekerken fark edildi.

"KADININ BACAKLARINI ÇEKMEYE UTANMIYOR MUSUN?"

Fotoğrafı çekilen kadın yolcu bağırarak tepki gösterdi. Metrobüsteki diğer yolcular da fotoğraf çektiği öne sürülen kişiye "Kadının bacaklarını çekmeye utanmıyor musun?" diye bağırdı.

"TAMAM SİLECEĞİM" DİYEREK KENDİSİNİ SAVUNDU

Fotoğrafı çeken yolcu ise "Bakın beni dinleyin. Tamam sileceğim" diyerek kendisini savundu. Metrobüstekilerle fotoğraf çeken kişi arasında bir süre tartışma devam etti. Daha sonra Avcılar'daki Cihangir-Üniversite Mahallesi durağında metrobüsten indirilen şüpheli, bekçilere teslim edildi.

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O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASIYLA KAYDEDİLDİ

Emniyete götürülen şüpheliye 'Özel hayatı ihlal' suçundan işlem yapıldığı öğrenildi. Fotoğrafları çekilen kadın ve bir yolcu da tanık olarak ifade verdi. Metrobüsteki tartışmayı ise bir yolcu cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

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Metrobüs'te ortalık karıştı! Kadın yolcunun fotoğrafını çekerken yakalandı: Utanmıyor musun?
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