Haberler Yaşam Haberleri Metrobüste taciz edildiğini iddia edip tekme tokat dövdü
Giriş Tarihi: 26.7.2022 13:12 Son Güncelleme: 26.7.2022 13:32

Metrobüste taciz edildiğini iddia edip tekme tokat dövdü

İstanbul Bahçelievler Şirinevler'den metrobüse binen Arzu K. isimli genç bir kadın, taciz edildiğini iddia ederek karşısında oturan şahısa tekme ve dayak atarak tepki verdi. Genç kızın şikayetinden 25 gün sonra tacizde bulunduğu iddia edilen Ömür Ç. yakalandıktan sonra serbest bırakıldı.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Metrobüste taciz edildiğini iddia edip tekme tokat dövdü

Okmeydanı metrobüs durağında geçtiğimiz günlerde saat 20.00 sıralarında meydana gelen olayda, Arzu K. Bahçelievler Şirinevler'de metrobüse bindi. Bu sırada genç kızın arkasından gelen bir şahıs aynı araca binerek genç kızın yanına oturdu.

TACİZ İDDASIYLA KARŞISINDAKİ ŞAHISA TEKMELER SAVURDU

Taciz iddasıyla şahısa tekmeler savuran genç kadın güvenlik kamera görüntülerinde metrobüs hareket edince şahıs, montunu önüne koyarak tuhaf sesler çıkarmaya başladığı, bu durumdan rahatsız olan genç kızın, taciz edildiğini düşünerek şahsa tekmeler atmaya başladığı görüldü. Neye uğradığını şaşıran şahıs, genç kızın tekmelerinin ardından ayağa kalkarak kurtulmak istedi. Genç kız, şahsın arkasından giderek tekme ve tokat atmaya devam etti.

Tacize uğradığını iddia eden genç kızın sakinleşmesiyle, şahıs duran metrobüsten inerek kayıplara karıştı. Olayın ardından Arzu K. emniyete giderek şikayette bulundu. Bunun üzerine çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Çağlayan Polis Merkezi Amirliğine bağlı Suç Araştırma Büro ekipleri, metrobüsün güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

TACİZ İDDASIYLA YAPILAN ŞİKAYETTEN 25 GÜN SONRA YAKALANDI

Ekiplerin yaklaşık 25 gün boyunca yaptığı çalışmalar sonucunda şahsın, birçok kez aynı şekilde gözüne kestirdiği kadınlarla birlikte metrobüse bindiği ve yanlarına oturduğu belirlendi. Devam eden çalışmalarda kimliği tespit edilen Ömür Ç. (32), polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şahıs, ifadesinin alınması ve adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Maaş farkları için Bakanlıktan açıklama! Memur, SSK ve Bağ-Kur emeklisi için yeni ödeme takvimi belli oldu! Emekli Sandığı maaş farkı için de tarih netleşti
Son dakika: Son dakika: Selahattin Demirtaş'ı yalanını PKK itirafçısı çürüttü! Kandil'den emir aldı sokak çağrısı yaptı
Değeri tam 828 milyon! Oyuncu Sibel Turnagöl'ün eşi Mehmet Çelik'ten "Arsama çöktüler" ihbarı!
Adem Kılıçcı, Nisa Bölükbaşı’nı takipten çıkmasının sebebini açıkladı: O cümlesi zoruma gitti!
YKS tercih kılavuzu ile üniversite tercihleri ne zaman ve nasıl yapılacak? 2022 YKS tercihleri ÖSYM AİS ile erişime açılacak!
YKS taban puanları ve sıralamaları ÖSYM ile yayında! TYT ve AYT YKS üniversite taban puanları 2022 listesi ile kontenjanlar tablosu
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! NATO, Tahran Zirvesi, Tahıl Koridoru, 2023 seçimleri...
LGS LİSE NAKİL İŞLEMLERİ 2022 | Lise nakil işlemleri nasıl yapılır, ne zaman? MEB ile boş kontenjanlar ve nakil tarihleri
Son dakika haberleri: Kandilli Rasathanesi ve AFAD peş peşe duyurdu! Kahramanmaraş'ta korkutan deprem
Aile Destek Programı başvuru ekranı 2022: e-Devlet ile Aile Destek Programı/Paketi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? 450 - 600 TL ödeme yapılacak!
ARKADAŞINA GÖNDER
Metrobüste taciz edildiğini iddia edip tekme tokat dövdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA