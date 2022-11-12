Metrobüste tacize linç girişimi

İstanbul Avcılar'da önceki akşam saatlerinde Beylikdüzü yönüne giden metrobüste bulunan Arif Ş., H.K. ve P.U.O. adlı kadınlara tacizde bulundu. Yolcuların tepki gösterdiği Arif Ş. araç içinde dövüldü. Metrobüs Üniversite durağına gelince kapının açılmasıyla kaçmak isteyen Arif Ş. tekrar yakalandı. Polis ekipleri, linç edilmek istenen Arif Ş.'yi gözaltına aldı. Biri yabancı uyruklu olmak üzere iki kadın, şüpheliden şikâyetçi oldu. Şüphelinin Avcılar Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'ndeki işlemleri sürüyor.