Haberler Yaşam Haberleri Metroda çocuğa şiddet uygulayan şahıs gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 29.8.2024 16:30 Son Güncelleme: 29.8.2024 16:34

Metroda çocuğa şiddet uygulayan şahıs gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da metroda satış yapan yabancı uyruklu çocuğa fiziksel saldırıda bulunan 41 yaşındaki D.A.'nın gözaltına alındığını bildirdi.

Metroda çocuğa şiddet uygulayan şahıs gözaltına alındı

Bakan Yerlikaya'nın açıklamaları şu şekilde;

Sosyal medyada yer alan ve metroda "yabancı uyruklu bir çocuğa şiddet uygulayan" şahısla ilgili görüntüler İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce incelenmiştir. Yapılan araştırmalar sonrasında olayın Yenikapı-Hacıosman M2 metrosunda meydana geldiği, çocuğa şiddet uygulayanın ise 41 yaşındaki D.A. adlı şahıs olduğu tespit edilmiştir.

Şüpheli şahıs bugün yakalanarak gözaltına alınmıştır. Çocuklar dünyanın en masum varlıkları, en büyük zenginliğimizdir. Çocuklara yönelik şiddet asla kabul edilemez


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Metroda çocuğa şiddet uygulayan şahıs gözaltına alındı
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