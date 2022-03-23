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Giriş Tarihi: 23.3.2022 10:18 Son Güncelleme: 23.3.2022 10:30

Metroda iğrenç istismar! Tıp teknisyenini takip edip cinsel saldırıda bulundu

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Metroda iğrenç istismar! Tıp teknisyenini takip edip cinsel saldırıda bulundu

İstanbul’da işinden evine gitmek için metroyu kullanan tıbbi labaratuvar teknisyeni kendisini takip eden kişi tarafından cinsel saldırıya maruz kaldı. Yaşadığı cinsel saldırının ardından tacizciyi deşifre eden genç kadın birde üzerine darp edilince olay yerine gelen polisler tacizciyi gözaltına aldı. Genç kadının şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İstanbul'da işinden evine gitmek için metroyu kullanan tıbbi labaratuvar teknisyeni kendisini takip eden kişi tarafından cinsel saldırıya maruz kaldı. Olay geçtiğimiz günlerde İstanbul Topkapı'da meydana geldi. İşinden evine gitmek için metroya binen tıbbi labaratuvar teknisyeni Feyza T., tramvay durağına aktarma yapmak için metrodan indi. Bu sırada yürüyen merdivenlerde kendisine çarpan Zeyneddin A., isimli kişiden şüphelenen genç kadın hızlı adımlarla ilerlemeye başladı.

TAKİP EDİP TACİZDE BULUNDU

Metro tünelinde bir süre ilerleyen genç kadın tam çıkacağı sırada arkadan kalçası ve bacaklarına birisinin dokunduğunu fark etti. Ani refleksle arkasında kendisine istismarda bulunan Zeyneddin A., isimli şüpheliyi gören Feyza T., yaşadığı şokla bağırarak çevresinde bulunan vatandaşlardan yardım talebinde bulundu. Kendisine istismarda bulunan kişinin boğazını sıkan genç kadın vatandaşlarında yardımıyla tacizciyi yakalattı.

'UYUŞTURUCU ALMAYA GİDİYORDUM'

Bu sırada Zeyneddin A., iddiaya göre boğazını sıkan Feyza T.'ye tokat atarak kaçmaya çalıştı. Olay yerine gelen polisler tarafından gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınması için karakola götürüldü. Karakolda ifade veren şüpheli uyuşturucu almak için metroya bindiğini, bu sırada krize girdiğini ve Feyza T., ile kendisine vurduğu için tartıştığını sadece tokat attığını ve tacizde bulunmadığını söyledi. Genç kadının şikayeti üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Metroda iğrenç istismar! Tıp teknisyenini takip edip cinsel saldırıda bulundu
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