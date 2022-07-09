Metroda küfürler savurmuştu: Gözaltına alındı

İstanbul Emniyeti'ni harekete geçiren olay, 8 Temmuz Cuma günü Yenikapı-Hacıosman Metrosu'nun Haliç Durağı'nda yaşandı. Siyahi bir aile, bir kişinin sözlü saldırısına maruz kaldı.
Söz konusu kişi, siyahi erkeğe yanında eşi ve küçük çocuğu varken küfürler savurdu. Metrodaki diğer yolcular, "Afrika'ya dönün. Gidin buradan" diye bağıran ve ardından hem Türkçe hem de İngilizce olarak küfürler eden kişiye sessiz kalırken, bazı yolcular olaya güldü.
Olay, bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. İstanbul Emniyeti inceleme başlattı.
Kimliği kısa süre içerisinde tespit edilen O.O.K., "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Etme, Ayrımcılık ve Tehdit" suçlarından ötürü yakalanarak gözaltına alındı.