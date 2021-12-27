Metrodaki bıçaklı saldırganın soruşturmasında yeni gelişme

Kadıköy Tavşantepe metrosunda 24 Kasım tarihinde Emrah Y. elinde bıçakla dehşet saçmıştı. Metroda tartıştığı kadınlara yönelik hakaret ve tehdit içerikli sözler sarfedip bıçak savuran saldırgan adam, olay sonrası ''silahla tehdit", "basit yaralamaya teşebbüs", "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMI İSTENDİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli Emrah Y.'nin aylık tutukluluk incelemesi yapıldı. Savcılık dosyayı, şüpheli Emrah Y.'nin tutukluluk halinin devamına karar verilmesi talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderdi.

'KIŞKIRTILDIM' DEDİ

İstanbul Anadolu 5. Sulh Ceza Hakimliği ise duruşma yaparak Emrah Y.'nin, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla beyanını aldı. Şüpheli Emrah Y., savunmasında 'Yaptığım olaydan pişmanım. Olay karşı tarafın kışkırtmasıyla bu hale gelmiştir. Herhangi bir kasıt yoktur. Tahliyeme karar verilmesini talep ederim' dedi.

TUTUKLULUĞU DEVAM EDECEK

Hakimlik, Emrah Y.'nin üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut deliller bulunmasını ve kaçma şüphesinin olmasını göz önünde bulundurarak tutukluluk halinin devamına karar verdi.