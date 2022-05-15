Metropol İstanbul’da atlı sporu heyecanı

Kağıthane Belediyesi'nin gelenekselleşen Sadabad Yaz Etkinlikleri kapsamında İstanbul'da bin yıllık ata sporu heyecanı yaşandı. Pandemi nedeniyle iki yıldır yapılamayan atlı cirit şenliği, ata sporunun tam 250 yıldır yaşatıldığı noktada, Sadabad Çayırı'nda sevenleriyle buluştu. 26'cısı düzenlenen atlı cirit şenliğine Uşak'tan 1 Eylül Atlı Cirit Spor Kulübü, Erzurum'dan Ejder Atlı Spor Kulübü, megakentten İstanbul Atlı Cirit Spor Kulübü, Sivas'tan ise Sivas Atlı Cirit Kulübü katıldı.

250 YILDIR SADABAD ÇAYIRI'NDA OYNANIYOR

Etkinlikte söz alan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin "Kağıthane'de Sadabat'tayız, tarihi alandayız. Osmanlı'dan bu yana ata sporumuz, 250 yıldır Sadabat Çayırı'nda oynanıyor. Kağıthane Belediyesi olarak da bu yıl 26'ncısını düzenliyoruz. Burada da Erzurum'dan, Sivas'tan, Uşak'tan takımlarımız var. Alanda, tozun dumana katıldığını görüyoruz. Yaklaşık 10 bine yakın izleyicimiz burada" diye konuştu.

BİN YILLIK ATA SPORU METROPOL'DE YAŞATILIYOR

Ejder Atlı Spor Kulübü oyuncularından Sefa İncesu "7 yaşımdan beri cirit oynuyorum. Cirit'in geleneğimizde çok önemli bir yeri var. Bin yıllık tarihi var, 250 yıldır da tam bu noktada Sadabad Çayırı'nda yaşatılıyor. Bu heyecana ortak olmak için Erzurum'dan geldik, çok güzel bir atmosfer var" ifadelerini kullandı.

ŞEHİR DIŞINDAN İZLEMEYE GELDİLER

3 takımın kıyasıya rekabet ettiği nefes kesen karşılaşmayı yakından takip eden seyircilerden 80 yaşındaki İsmail Savaş "Bu müsabakayı takip edebilmek için Bursa'dan geliyorum. Erzurumda çocukluğumda çok oynadım bu sporu. Şimdi yaş bizden geçti, izlemekle yetiniyoruz. Çok güzel bir atmosfer var" dedi.