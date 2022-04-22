Haberler Yaşam Haberleri MetropolCard’dan çocuklara özel yarışma
Giriş Tarihi: 22.4.2022 11:35 Son Güncelleme: 22.4.2022 11:36

MetropolCard’dan çocuklara özel yarışma

ÇAĞRI OĞUZ ÇAĞRI OĞUZ
MetropolCard’dan çocuklara özel yarışma

1 milyondan fazla kart kullanıcısına hizmet veren Türk yemek kartı markası MetropolCard, çevreye duyarlı ve sürdürülebilirlik konusuna yönelik resim yarışması düzenledi. Kurum çalışanlarının 5-12 yaş aralığındaki çocuklarının katıldığı resim yarışması, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftasına özel yapıldı.

Türkiye'nin kısa sürede en hızlı ağını kuran yerli yemek kartı markası MetropolCard, sürdürülebilir alanda çalışmalarına devam ediyor. MetropolCard, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında; çevre bilincini desteklemek, iklim değişikliğine dikkat çekmek ve resim konusundaki yeteneklerini ortaya çıkartmak adına kurum çalışanı çocuklarının katıldığı bir resim yarışması düzenledi.

Kurum çalışanlarının 5-12 yaş aralığındaki çocuklarının katıldığı resim yarışmasında, "Doğanın En Güzel Hali Nasıl Olmalı?" sorusuna yanıt arandı. Yarışma kapsamında iklim değişikliği ve sınırlı olan doğal kaynakların etkin kullanımına dair görüşler belirtildi. Geleceğin mimarları olan çocukların organizasyona ilettikleri resimlerde yenilebilir enerji kaynaklarına önem vermeleri ve çevreyi odak noktasına alan bir bakış açısıyla sürdürülebilirlik konusuna hakim olmaları oldukça dikkat çekti.

Yarışmaya katılan tüm kurum çalışanı çocukların çeşitli hediyelerle ödüllendirildiği organizasyonda seçici kurul tarafından şeffaf bir şekilde belirlenen birinci olan resim, MetropolCard'ın sosyal medya hesaplarında 23 Nisan'da paylaşılacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Sebze ve meyvede fiyat oyunu! Yük çiftçide para aracı ve markette
SON DAKİKA: Yüzlerce kişiyi 80 milyon dolandırdılar! Bodrum'da, kar payı vurgunu
Rusya Ukrayna savaşında çok konuşulacak açıklama! ABD savaş başlamadan önce bunu yapmış...
Rusya Ukrayna savaşında son dakika | Mariupol'ü ele geçirdiler! Putin'den talimat:' Kuş dahi uçurtmayın'
Son dakika: Başkan Erdoğan, 3600 ek gösterge ve sağlıkta şiddet yasası ile ilgili tarih verdi
Başkan Erdoğan'dan Suudi Arabistan'daki ezan yarışmasında birinci olan Muhsin Kara'ya tebrik
Son dakika: Koç Üniversitesi'nde korkunç taciz! Genç kız isyan etti: Okul yönetimi şikayetimi işleme koymadı
Meral Akşener'den Kılıçdaroğlu'na: Müsaade ederseniz elektrik faturanızı ben ödeyeyim
Macar Bakan Peter Szijjarto: Vatansever hükümetlere tahammülleri yok
Sonunda bu da oldu
ARKADAŞINA GÖNDER
MetropolCard’dan çocuklara özel yarışma
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA