MetropolCard’dan çocuklara özel yarışma

Türkiye'nin kısa sürede en hızlı ağını kuran yerli yemek kartı markası MetropolCard, sürdürülebilir alanda çalışmalarına devam ediyor. MetropolCard, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında; çevre bilincini desteklemek, iklim değişikliğine dikkat çekmek ve resim konusundaki yeteneklerini ortaya çıkartmak adına kurum çalışanı çocuklarının katıldığı bir resim yarışması düzenledi.

Kurum çalışanlarının 5-12 yaş aralığındaki çocuklarının katıldığı resim yarışmasında, "Doğanın En Güzel Hali Nasıl Olmalı?" sorusuna yanıt arandı. Yarışma kapsamında iklim değişikliği ve sınırlı olan doğal kaynakların etkin kullanımına dair görüşler belirtildi. Geleceğin mimarları olan çocukların organizasyona ilettikleri resimlerde yenilebilir enerji kaynaklarına önem vermeleri ve çevreyi odak noktasına alan bir bakış açısıyla sürdürülebilirlik konusuna hakim olmaları oldukça dikkat çekti.

Yarışmaya katılan tüm kurum çalışanı çocukların çeşitli hediyelerle ödüllendirildiği organizasyonda seçici kurul tarafından şeffaf bir şekilde belirlenen birinci olan resim, MetropolCard'ın sosyal medya hesaplarında 23 Nisan'da paylaşılacak.