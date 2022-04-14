Metropolün türbeleri yenileniyor! Tarihin en kapsamlı restoran çalışması başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca metropol İstanbul'daki türbelerde "Ecdada saygı, sanatı ihya" sloganıyla başlatılan restorasyon çalışmaları hızla devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarihi yarımada Fatih yer alan Sultan 2. Mahmut ve Nev-i Fidan Kadın Türbesi'ndeki çalışmaları yerinde inceledi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı iel birlikte restoran çalışmalarını yakından takip eden bakan Ersoy incelemelerin ardından açıklamalarda bulundu.
PADİŞAH VE SADRAZAM TÜRBELERİ VAR
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Proje kapsamında 124 tane türbenin ihya çalışmasını gerçekleştiriyoruz. 124 türbenin 15 tanesi padişah türbesi, 28 tanesi hanedan türbesi, 60 tane sadrazam ve paşaların olduğu türbe ve 21 tane de önemli dini şahsiyetin türbesi var. Şu ana kadar 45 türbeyi bakıma aldık, ramazan ayının sonuna kadar bu sayıyı 60'a çıkaracağız. Yıl sonuna kadar ise 124 türbenin tamamını onarıma almış olacağız.
TARİHİN EN KAPSAMLI PROJESİ
Bakan Ersoy: Tarihimize bakıldığında bu kadar geniş kapsamlı, bu kadar fazla türbenin aynı anda yapıldığı ilk çalışma olacak. Bu sene sonuna kadar bu çalışmaları hızlı bir şekilde başlatıp hızlı bir şekilde tamamlayacağız. Hem ecdadımızın hatırasını korumuş olacağız, hem de İstanbul ve İslamiyet için önemli bir değeri kazandırmış olacağız.
GELECEĞİ HATIRLIYORLAR
Bakan Ersoy'un incelemelerde bulunduğu Sultan 2. Mahmut Türbesi'nde yaklaşık 10 işçi, tarihi yapıyı temeline uygun şekilde gelecek nesillere anlatabilmek için kılı kırk yarıyor. Bezemeli yüzeylerde araştırma raspaları yapılıyor, yıpranmış çürümüz yüzeyler sağlamlaştırılıyor.